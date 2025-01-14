Almanyadan Dönüşte Esnaflık Kuruldu - Son Dakika
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Almanyadan Dönüşte Esnaflık Kuruldu

Almanyadan Dönüşte Esnaflık Kuruldu

Çilem ve Cihan Oruç çifti, Türkiye'ye dönüş yaparak Afyonkarahisar'da dükkan açtı.

14.01.2025 11:48
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Almanya'dan bir yıl önce "Türkiye sevdası" ve evlatlarını milli ve manevi değerlerle büyütmek için kesin dönüş yapan Çilem ile Cihan Oruç çifti, Afyonkarahisar'da yan yana açtıkları dükkanlarda esnaflık yapıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan Çilem (31) ile Cihan Oruç (37) çifti, eğitimlerini tamamladıktan sonra 8 yıl önce evlenerek 3 çocuk sahibi oldu.

Almanya'da "fotoğrafçılık" üzerine çalışan Çilem ile "döner ustası" eşi Cihan, bir yıl önce Türkiye'ye olan sevdaları ile çocuklarını milli ve manevi değerlerle yetiştirmek için Afyonkarahisar'a yerleşti.

Kocatepe Mahallesi'nde Cihan Oruç'un amcası ve halasının da yaşadığı aile apartmanlarının altına yan yana açtıkları dükkanlarda Çilem fotoğrafçılığa, eşi Cihan ise dönerciliğe başladı.

"Vatan hasretini bitirmek istedik"

Aileleri Almanya'da kalan Çilem Oruç, AA muhabirine, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan çok sevdikleri Türk kültürünü yaşamak ve evlatlarını bu değerlerde yetiştirmek için eşi ve çocuklarıyla Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Her yıl yaz aylarında geldikleri Türkiye'den üzüntü ve gözyaşlarıyla Almanya'ya döndüklerini dile getiren Oruç, "Eşimle Almanya'da yaşamaya 'Artık yeter.' dedik. Vatan hasretini bitirmek istedik. Afyonkarahisar'a gelerek her şeye sıfırdan başlamaya karar verdik. Buradaki dükkanlarımızda ben fotoğrafçılığa, eşim de dönerciliğe başladı. İkimiz de işimizi kurduk, esnaf olduk. Kısa sürede çevre edindik, çok şükür ikimizin de işleri iyi gidiyor. Düğünlere gidiyorum, fotoğraf ve dron çekiyorum. Hareketlendik burada. İlerleyen yıllarda da iş yerimi büyütmek ve daha çok insana istihdam sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Oruç, çocuklarının Türk kültürüne göre eğitim alıp yetişmesini istemelerinin de kesin dönüşlerinde etkili olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi anlatamayacak kadar çok sevdiklerini ifade eden Oruç, "Pazartesi günleri çocuğumu okula bırakırken, cuma günleri okuldan aldığım sırada okunan İstiklal Marşı'nda bile duygulanıyorum. Tüylerimiz diken diken oluyor. Türkiye sevgimiz gerçekten anlatılmaz bir şey. Şu anda ailece Afyonkarahisar'da yaşamaktan çok mutluyuz. Çocuklarımız da hemen alıştılar buraya, özlerine döndüler." dedi.

"Hedefim, burada dönerci şubelerimi artırmak"

Cihan Oruç da bir yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapıp yerleştikleri Afyonkarahisar'a ailece hızla adapte olduklarını dile getirdi.

Açtığı dükkanda sütlü ekmeğe hazırladığı özel soslarla Berlin usulü döner yaptığını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"İlle de 'memleket' dedik. Çocuklarımızı düşündük. Şimdi Afyonkarahisar'da özümüze döndük. Gayet de memnunuz. Almanya'dan geldiğimizi duyanlar şaşırıyor. 'Herkes Almanya'ya gitmek istiyor, siz neden geldiniz?' diyorlar. Biz de 'Almanya orada duruyor, isteyen gidebilir.' diyoruz. Hiçbir şekilde pişmanlık duymuyoruz. Eşim yan tarafta fotoğrafçı. Ben de Afyonkarahisar'da Berlin usulü döner yapıp satıyorum. Ekmeği sütle yoğuruyorum. Çeşitli soslarla zenginleştirip müşterilerime sunuyorum. Hedefim, burada dönerci şubelerimi artırmak."

Kaynak: AA

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