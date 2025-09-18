Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

Almus Barajı\'nda Su Seviyesi Düşüyor
18.09.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Barajı'nda su seviyesi 10 metre düşerek kıyıdan 150 metre çekildi. Kuraklık etkili oldu.

TOKAT'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda sular çekildi. Daha önce tekneyle ulaşılabilen kayalığa yürüyerek ulaşılabiliyor.

Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen baraj gölünde, kurak geçen havaların etkisiyle su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi, seviye ise yaklaşık 10 metre düştü. Su çekilmesiyle birlikte daha önce yalnızca tekneyle ulaşılabilen Malkayası olarak bilinen kayalığa artık yürüyerek geçilebiliyor.

Bölgede kuraklık yaşandığını söyleyen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Kışın özellikle güzel kar yağdı ama mayın ayından itibaren hiç yağmur yağmadı. Biz aslında karı görünce çok sevinmiştik. Peşinden nisan ve mayıs aylarında yağmur yağmayınca tabii ki bütün Türkiye'de olduğu gibi Almus'ta da bir kuraklık baş gösterdi. Bu yağışlardan dolayı Almus barajımızda su seviyesi düştü. Şu anda Almus'tan günlük çıkan su metreküp sayımız 1 milyon metreküp, giren ise 250 bin metreküp. Daha önce nisan-mayıs aylarında 4-5 milyon metreküp buraya su giriyordu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bekir Özer, Enerji, Finans, Güncel, Tarım, Çevre, Almus, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:19. #7.12#
SON DAKİKA: Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.