Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

18.09.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Barajı'nda su seviyesi 10 metre düştü, kayalığa yürüyerek ulaşmak mümkün hale geldi.

TOKAT'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda sular çekildi. Daha önce tekneyle ulaşılabilen kayalığa yürüyerek ulaşılabiliyor.

Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen baraj gölünde, kurak geçen havaların etkisiyle su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi, seviye ise yaklaşık 10 metre düştü. Su çekilmesiyle birlikte daha önce yalnızca tekneyle ulaşılabilen Malkayası olarak bilinen kayalığa artık yürüyerek geçilebiliyor.

Bölgede kuraklık yaşandığını söyleyen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Kışın özellikle güzel kar yağdı ama mayın ayından itibaren hiç yağmur yağmadı. Biz aslında karı görünce çok sevinmiştik. Peşinden nisan ve mayıs aylarında yağmur yağmayınca tabii ki bütün Türkiye'de olduğu gibi Almus'ta da bir kuraklık baş gösterdi. Bu yağışlardan dolayı Almus barajımızda su seviyesi düştü. Şu anda Almus'tan günlük çıkan su metreküp sayımız 1 milyon metreküp, giren ise 250 bin metreküp. Daha önce nisan-mayıs aylarında 4-5 milyon metreküp buraya su giriyordu dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Yaşam, Almus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: Almus Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.