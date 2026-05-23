Almus Barajı'ndan Su Tahliyesi Kaz Gölü'nü Besliyor

TOKAT'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması ile dolusavaklardan başlatılan su tahliyesi sürürken, Kaz Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

Tokat'ta tahliye edilen sular, Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü'ndeki su seviyesini artırdı. Yaban hayatı geliştirme sahası olan ve 110 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün su seviyesindeki artış, dron ile havadan görüntülendi.