Alperen'in Ölümünde Yeniden Yargılama

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İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 yıl önce okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin verilen 3 yıl 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan okul müdürünün yeniden yargılanmasına başlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, küçük Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan okul müdürü sanık Bekir Gül, duruşmaya gelmedi.

Bozma ilamına karşı söz verilen Alperen Sakin'in anne ve babası, kararın yerinde olduğunu ifade etti.

Ailenin avukatı Şenol Diş de sanık Gül'ün, denetimleri yerine getirmediğini, yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti başkanı, tutuksuz sanığın bir sonraki celseye katılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hukuki süreç sonunda servis şoförü, anaokulu sahibi, servis hostesi, öğretmenler ve okul müdürünün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürüne de çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmişti.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu olarak göstermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 4 sanığa verilen 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını onamış, okul müdürüne verilen 3 yıl 20 gün hapis cezasının ise eksik olduğu gerekçesiyle bu sanık yönünden kararın bozulmasını kararlaştırmıştı.