Alphabet'in geliri 127,6 milyar dolara çıkarken net karı 26,2 milyar dolara geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alphabet'in geliri 127,6 milyar dolara çıkarken net karı 26,2 milyar dolara geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alphabet, 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artırarak 127,6 milyar dolara taşıdı. Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 düşüşle 26,2 milyar dolara indi.

ABD'li teknoloji şirketi Alphabet'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,87 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,12 dolara düştü.

Alphabet, yılın üçüncü çeyreğinde 9,1 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı kaydetti.

Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin yapay zekaya yönelik yatırımlarının, ticari amaçlı sorgular da dahil olmak üzere Google Arama sorgularındaki genel büyümeyi desteklediğini belirtti.

Yıllık bazda arama sorgularındaki büyüme oranının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Pichai, Google Cloud'un gelirlerinin yapay zeka altyapısına ve çözümlerine yönelik yoğun talebin etkisiyle yüzde 103 artarak 30,7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Pichai, Gemini uygulamasının 1 milyar kullanıcıya ulaştığını ve böylece Google tarihinin en hızlı büyüyen ürünü olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde YouTube Music ve YouTube Premium abonelerinin sayısının da deneme abonelikleri dahil 150 milyonu aştığını belirten Pichai, şirketin önünde önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
TeknolojiAlphabetEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa’da yakalandı Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:28:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Alphabet'in geliri 127,6 milyar dolara çıkarken net karı 26,2 milyar dolara geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android