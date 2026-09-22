Altay'ın kayyum davasında mahkeme TFF ve İzmir Gençlik Spor'dan bilgi istedi - Son Dakika
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Altay'ın kayyum davasında mahkeme TFF ve İzmir Gençlik Spor'dan bilgi istedi

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Altay'ın kayyum atanması istemiyle açtığı dava İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde ertelendi. Mahkeme, TFF ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, kayyum adaylarının araştırılmasına hükmetti; avukat Beyza Şen kulübün feragat yönüne ilerleyeceğini söyledi.

Altay Spor Kulübünün, yönetime kayyum atanması istemiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, kulüp başkanı Hüseyin Kanlı ile avukatı Beyza Şen hazır bulundu.

Söz alan Şen, 3 kişiden oluşan kayyum listesini mahkemeye sunduklarını belirtti.

Hakim, Türkiye Futbol Federasyonu ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, kulübün faaliyetlerine ilişkin müzekkere yazılmasına ve kayyum için önerilen isimlerin araştırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Şen, kulüpte alınması gereken kararlar bulunduğunu belirterek, "Kulüp davadan feragat etme yönüne ilerleyecek. Kulüp olarak kesin karar alıp başvuru yapacağız, amacımız uzun süreci beklememek." dedi.

Kulüp, aday çıkmaması ve yaşanan mali kriz nedeniyle ağustos ayında kayyum başvurusunda bulunmuştu.

Altay hakkında

İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Altay'ın futbol takımı, 1959-1983 yılları arasında aralıksız 24 sezon Süper Lig'de yer aldı. 1984/85 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'de bu sefer 16 sezon mücadele eden Altay, 2002/03'te bir sezon ligde oynadı.

En son 2021/22'de 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen ancak aynı sezonun ardından düşüşe geçen siyah-beyazlılar, sonrasında 3. Lig'e kadar geriledi.

Süper Lig'de 42 sezon mücadele etme başarısı gösteren, Türkiye Kupası'nda 7 final oynayıp, 1967-1968 ve 1979-1980'de kupayı müzesine götüren İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarına katılan ilk Türk kulüplerinden de birisi oldu.

Kaynak: AA
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