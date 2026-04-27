Altın fiyatlarında gözler Fed ve jeopolitik gelişmelerde

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD-İran müzakereleri altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, piyasalar Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Finans Analisti İslam Memiş, Haber Global canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, piyasalardaki belirsizlik ve manipülasyonun devam ettiğini belirtti. Memiş, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, bu haftanın Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları nedeniyle önemli olduğunu ifade etti. Ons altın için 4.680 dolar, gümüş için 74 dolar destek seviyelerine dikkat çeken Memiş, düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Güncel altın fiyatları ise ons altın 4.703 dolar, gram altın 6.808 TL, çeyrek altın 11.126 TL, yarım altın 22.265 TL, ata altın 45.584 TL, cumhuriyet altını 45.700 TL ve gremse altın 111.579 TL seviyesinde işlem görüyor.