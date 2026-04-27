Altın fiyatlarında gözler Fed ve jeopolitik gelişmelerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın fiyatlarında gözler Fed ve jeopolitik gelişmelerde

27.04.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD-İran müzakereleri altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, piyasalar Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Finans Analisti İslam Memiş, Haber Global canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, piyasalardaki belirsizlik ve manipülasyonun devam ettiğini belirtti. Memiş, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, bu haftanın Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları nedeniyle önemli olduğunu ifade etti. Ons altın için 4.680 dolar, gümüş için 74 dolar destek seviyelerine dikkat çeken Memiş, düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Güncel altın fiyatları ise ons altın 4.703 dolar, gram altın 6.808 TL, çeyrek altın 11.126 TL, yarım altın 22.265 TL, ata altın 45.584 TL, cumhuriyet altını 45.700 TL ve gremse altın 111.579 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İslam Memiş, Orta Doğu, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın fiyatlarında gözler Fed ve jeopolitik gelişmelerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında gözler Fed ve jeopolitik gelişmelerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.