Altın Portakal Film Forumu'nda Work in Progress jürisi açıklandı - Son Dakika
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Altın Portakal Film Forumu'nda Work in Progress jürisi açıklandı

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Film Forum Work in Progress jürisinde Ali Vatansever, Anja Strelec ve Miljenka Cogelja'nın yer aldığı açıklandı. 24-31 Ekim'deki festivalde finale kalan projeler 26 Ekim'de sunulacak, ödül töreni 27 Ekim'de yapılacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum jürisinde Ali Vatansever, Anja Strelec ve Miljenka Cogelja'nın yer aldığı açıklandı.

Büyükşehir Festival basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Film Forum jürileri sektörün önde gelen yerli ve yabancı isimlerinden oluşuyor.

Film Forum Work in Progress Jürisi Ali Vatansever, Anja Strelec ve Miljenka Cogelja'dan oluşuyor. Sunum jürisinde ise Derya Yanmış, Levent Kazak ve Melik Saraçoğlu yer alıyor.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen sektör buluşmasında finale kalan projeler 26 Ekim'de sunumlarını yapacak.

27 Ekim'deki ödül töreninde ise geleceğin filmleri, ilk desteklerini alarak yolculuklarına başlayacak.

Kaynak: AA
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