Altın ve Döviz Hesapları Türk Lirasına Dönüştürülebilecek

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(ANKARA) - Altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi ve Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı. Yapılan değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31.8.2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer tebliğ ise Türk Lirası Mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair gerçekleşti. Değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir" ifadesi yer aldı.