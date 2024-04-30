Altındağ Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Uyguluyor - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Uyguluyor

Altındağ Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Uyguluyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sarf malzemeleri, ısınma, aydınlanma, haberleşme, resmi taşıt giderleri, temsil-ağırlama, tören ve tanıtım gibi alanlarda kesintiler yaptıklarını bildirdi. Tiryaki, göreve gelir gelmez tasarruf tedbirlerini hayata geçirdiklerini ve belediyeye ait tüm giderleri gözden geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, kiralık araçları geri gönderdiklerini ve yeni araç almayacaklarını ifade etti.

30.04.2024 15:41
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sarf malzemeleri, ısınma, aydınlanma, haberleşme, resmi taşıt giderleri, temsil-ağırlama, tören ve tanıtım gibi alanlarda kesintiler yaptıklarını bildirdi.

Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, göreve gelir gelmez tasarruf tedbirlerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kiralık 107 aracı geri gönderdiklerini belirten Tiryaki, bunların yerine yeni araç almayacaklarını, mevcut araç ve iş makineleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Belediyeye ait tüm giderlerin mercek altına alındığını vurgulayan Tiryaki, açıklamasında, "Sarf malzemeleri, ısınma, aydınlanma, haberleşme, resmi taşıt giderleri, temsil-ağırlama, tören ve tanıtım gibi alanlarda kesintiler yapıyoruz. Pek çok alanda bütçeleri küçülttük." bilgisini paylaştı.

Veysel Tiryaki, Altındağlıların alın teri ile kazandığı ve vergi olarak belediyeye ödediği paraların emin ellerde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Uyguluyor - Son Dakika

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