Altındağ\'da Yangın: Can ve Mal Kaybı Yok

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü.

Bina sahiplerinden Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, zemin katta çıkan yangına itfaiyenin gelmesiyle hemen müdahale edildiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yok ama çöp yığıntısı yandı." dedi.