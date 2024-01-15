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Altındağ'da boya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Altındağ'da boya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir boya atölyesinde çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İş yerlerinde hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altındağ\'da boya atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
15.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:43
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde boya atölyesinde başlayıp, yandaki mobilya atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Siteler semtinde 3 katlı binanın boya atölyesi olarak kullanılan en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 3 katlı binanın mobilya imalatı yapılan ve kumaşların bulunduğu 3'üncü katına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binalardaki işçiler tahliye edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İş yerlerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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