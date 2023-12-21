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Altınyayla'da çalınan hayvanlar yakalandı - Son Dakika
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Altınyayla'da çalınan hayvanlar yakalandı

Altınyayla ilçesinde çalınan 11 büyükbaş hayvanı çalan 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu tutuklandı. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Altınyayla\'da çalınan hayvanlar yakalandı
21.12.2023 - 00:14,
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BURDUR'un Altınyayla ilçesinde 11 büyükbaş hayvanı çalan 2 kişi jandarmanın bir saatlik takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Altınyayla ilçesi Dirmil Yaylası'ndan M.K.'ye ait 11 büyükbaş hayvanın 18 Aralık 2023 tarihinde saat 16.00'da çalındığı ihbarı üzerine hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden 3 jandarma asayiş, 1 jandarma istihbarat ve 1 JASAT timi hayvanların çalındığı noktadan başlayıp, drone destekli iz takibi yaptı ve kaçabilecekleri değerlendirilen çevredeki ilçe jandarma komutanlıklarına da bilgi verildi. Hayvanları çalarak uzak mesafedeki ormanlık alanda bekleyen aracın yanına götürdüğü belirlenen R.Ö. ile aracın yanında beklediği tespit edilen S.E. olaydan yaklaşık 1 saat sonra jandarma devriyelerini fark edince aracı ve hayvanları bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin havaya ateş açması sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Çalınan hayvanlar ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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