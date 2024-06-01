Altun, FETÖ saldırısına uğrayan gazeteciye geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
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Altun, FETÖ saldırısına uğrayan gazeteciye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Altun, FETÖ saldırısına uğrayan gazeteciye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayında FETÖ mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun, saldırı sonrası Paksoy ile görüştüğünü ve ABD'li merciler nezdinde gereken adımların atılacağını belirtti. Altun, Türkiye düşmanı teröristlerle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak gazetecilere teşekkür etti.

01.06.2024 22:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayın esnasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Altun, "hakikatperver" gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Hürriyet, CNN Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altun, FETÖ saldırısına uğrayan gazeteciye geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika

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