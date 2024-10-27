Giresun'un Alucra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Mesudiye Mahallesi'nde bulunan İ.Y.'ye ait ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Alucra'da Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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