Alzheimer Gündüz Bakım Evi İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin inşası devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı süren Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin yakın zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, çalışmaların 3 bin metrekarelik alanda sürdüğünü ifade etti.

Bakım evinin 3 ana bölümden oluştuğunu belirten Baltacı, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamanda inşaatımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Kaba inşaatımız bitmiş durumda. Çatı imalatlarımız devam ediyor, duvar imalatlarımız bitti. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları devam ediyor. Hastaların hem kendilerini rahat hissedecekleri hem de sosyal etkileşim ve aktivitelere katılabilecekleri çok yönlü bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz."