Alzheimer Hastası Kadın Cansız Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Meryem Başaran'dan haber alamayan yakınları 30 Ekim'de kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan Başaran'ın cansız bedeni, Baltaköy Mahallesi'nde Menderes Nehri'nde bulundu.
Darp, ateşli silah veya yara izi tespit edilemeyen ceset, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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