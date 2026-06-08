Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasına ulaşıldı.
Sivrikayak Mahallesi'ndeki evinden 6 Haziran gece saatlerinde ayrılan Ömer Yeşil'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşil'i zeytinlik alanda buldu.
Alzheimer hastası Yeşil, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
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