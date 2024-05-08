Amasra Belediye Başkanı, akaryakıt iftirası davası hakkında açıklama yapacak - Son Dakika
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Amasra Belediye Başkanı, akaryakıt iftirası davası hakkında açıklama yapacak

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, belediye aleyhine açılan akaryakıt iftirası davasının yarın görüleceğini belirterek, hukuk önünde ve basın önünde görüşlerini paylaşacaklarını söyledi.

08.05.2024 15:42  Güncelleme: 15:56
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA)- Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'akaryakıt iftirası davası' olarak nitelendirdiği belediye aleyhine açılan davanın yarın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini belirterek, "Siyasete, seçim sürecinde alet edilen bu meseleyle ilgili yarın da hem hukuk önünde hem de basın ve kamuoyu önünde görüşlerimizi paylaşacağız. Tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı da adliye önündeki açıklamamıza katılmaya bekliyoruz" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde CHP'li belediyeye ait itfaiye garajında bulunan yakıt pompasından sivil araçlara yakıt verildiği iddiası gündeme gelmiş, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir vatandaş tarafından gönderilen ve "Amasra Belediyesine ait itfaiye garajındaki yakıt pompalarından özel şahısların araçlarına mazot doldurulduğu ve bu şekilde gerçekleşen hırsızlığa şahit olduğu" iddiasını içeren isimsiz ihbar mektubunun ardından Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Açılan davanın ilk duruşması, yarın 16.00'da Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Amasra Belediye Başkanı Çakır, şunları söyledi:

"Bugün maden davamızın, 43 can kaybımızın yani Amasra maden faciasının duruşması için buradayız. Keşif ile ilgili ara kararı bekliyoruz.

Yarın da saat 15.30'da bizim mazot ile ilgili iftira davasının duruşması var. Tüm dostlarımızı bu konuyla ilgili basın açıklamamıza katılmak üzere Bartın Adliyesi önüne bekliyoruz. Bildiğiniz üzere seçim öncesinde sahte bir isim ve adres bilgisiyle, ihbarla başlayan aslında belediye avukatının belediye davasına gitmek üzere Zonguldak'a gidip gelmesi sonucu ayni iade yapılan mazotun üzerinden koparılan bir fırtınaydı. Biz adını akaryakıt iftirası davası olarak koyuyoruz. Bu süreci değerlendirdiğimizde kamu yararı olduğunu herkes de çok net biliyor daha önceki açıklamalarımızda da paylaştık. Siyasete alet edilen seçim sürecinde alet edilen bu meseleyle ilgili yarın da hem hukuk önünde hem de basın ve kamuoyu önünde görüşlerimizi paylaşacağız. Tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı da adliye önündeki açıklamamıza katılmaya bekliyoruz."

Amasra Belediye Başkanı, akaryakıt iftirası davası hakkında açıklama yapacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasra Belediye Başkanı, akaryakıt iftirası davası hakkında açıklama yapacak - Son Dakika

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