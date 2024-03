Amasra\'da Lojman İnşaatı Sırasında Roma Dönemine Ait Eserler Bulundu

Uzmanlar, Fitch Ratings'in ardından diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımı gelebileceğini tahmin ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü pozitife çıkarması, uzmanlara göre diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da not artırımı yapabileceği beklentisini oluşturdu. Uzmanlar, yeni ekonomi yönetimi ve alınan tedbirlerin ekonomideki olumlu gelişmeleri desteklediğini ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım çekebileceğini belirtiyor. Ayrıca, enflasyonun düşmesi, para politikasındaki sıkılaşma ve cari açığın azalması gibi faktörlerin de not artırımında etkili olduğu ifade ediliyor.