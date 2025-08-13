Amasra\'ya 100 Bininci Turist Geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 995 yolcu ve 449 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, 79'uncu seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

100 bininci kişiye sürpriz karşılama

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla Amasra'ya ilk kez 3 Ağustos 2022'de gelen "Astoria Grande" kruvaziyerinin 79'uncu seferinde ilçeye Rusya'dan gelen 100 bininci kişiye sürpriz karşılama yapıldı.

Amasra Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle çeşitli hediyeler verilen ve tatlı ikram edilen geminin yolcularından Sırp turist Elena Milovanova'nın 100 bininci ziyaretçi olması dolayısıyla liman çıkışında konfeti patlatıldı.

Şaşkınlık yaşayan Milovanova'ya Belediye Başkanı Çakır ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.