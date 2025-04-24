Amasya Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlaması

(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, " 23 Nisan, bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı olarak kabul edilmiştir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Sevindi, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, şu sözlerle kutladı:

"Tüm yokluk ve zorluklara karşın bağımsızlık ve egemenliğin inanç ve azimle tesis edilebileceğini tüm dünyaya gösteren milletimizin 23 Nisan 1920'de temellerini attığı Cumhuriyet'in 105'inci yılını haklı bir gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, ülkemizde olduğu gibi dünyada da kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı olarak kabul edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, saygı ve rahmetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."