Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 30 Ağustos dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin ve Amasyalı hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Sevindi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sevindi'nin mesajı şöyle:

"Geçmişi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin bu yıl 102. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin ve Amasyalı hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."