Amasya Belediyesi İşçilerine Yüzde 70 Zam Yapıldı

AMASYA Belediyesi bünyesinde çalışan şirket ve kadrolu işçilerin ücretlerinin belirlendiği Toplu İş Sözleşmesi'nde yüzde 70 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Amasya Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-iş sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. En düşük net maaş 29 bin 500, Ramazan Bayramında 1500 ve Kurban Bayramında ise net 2 bin 700 lira bayram harçlığı veriildi. Kadrolu işçilere de yüzde 70 oranında zam yapıldı. Çalışanlar tarafından sevinçle karşılanan yeni sözleşme ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren AKSAV şirketi çalışanlarının en düşük net ücreti 29 bin 500 TL oldu.

İmza törenine Belediye Başkanı Bayram Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-iş Sendikası Amasya Şube Başkanı Tolga Öztürk, birim müdürleri ve şirket çalışanları katıldı. (DHA)