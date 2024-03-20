Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı

Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı

Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Ramazan Paylaşmaktır' sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları parayla 100 aileye gıda yardımı yaptı. Öğrenciler, bir marketten toptan temel gıda malzemeleri alarak okula getirdi ve paketledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilerin bu projeden dolayı gurur duyduklarını belirterek benzer etkinliklerin artması gerektiğini vurguladı. Okul Müdürü Ahmet Eren ise ramazanda paylaşmanın önemini vurgulayarak, yardım yaparken insanların rencide olmamalarına dikkat ettiklerini söyledi.

20.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, başlattıkları kampanya ile 100 aileye gıda yardımı yaptı.

Öğrenciler, "Ramazan Paylaşmaktır" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan parayla, bir marketten toptan temel gıda malzemeleri aldı.

Bu malzemeleri okula getiren ve paketleyen öğrenciler, 100 aileyi evlerinde ziyaret ederek, gıda yardımı yaptı.

Okulu ziyaret eden, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını ve kendilerinin bu durumdan dolayı gururlandıklarını söyledi.

Buna benzer etkinliklerin sayısının artması gerektiğini ifade eden Türkmen, "Çocuklarımızı gerçekten kutluyorum. Kendi harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmaları çok güzel. Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici gücünü her alanda görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.

Okul Müdürü Ahmet Eren ise ramazanda öğrencilere paylaşmanın güzelliğini ve mutluluğunu yaşatmak için bu kampanyayı başlattıklarını aktararak, şunları dile getirdi:

"Yardım yaparken insanların rencide olmamalarına da özellikle dikkat ettik. Büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığımız ramazan ayını aynı zamanda yardımlaşmanın, paylaşmanın, çevremizdeki muhtaç insanlara sahip çıkmanın, İslam dininin yüce değerlerini öğrencilere benimsetmenin bir fırsatı olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 100 Aileye Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika
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