Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
26.10.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da cezaevinde 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da cezaevinde yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 6 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.

6 MAHKUM HASTENELİK OLDU

Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Mide bulantısı, Baş Dönmesi, Zehirlenme, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Mahkum, Mahkum, Amasya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:36
Serikspor’da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 00:38:54. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.