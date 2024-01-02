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Amasya'da 120 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da 120 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Amasya'da yapılan yol kontrollerinde şüpheli bulunan bir kamyonette yapılan aramada, kasa kısmında gizlenmiş 120 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya\'da 120 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
02.01.2024 - 11:24,
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AMASYA'da, şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette 120 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişi polis uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan araçta M.Ç. ve E.B.'nin çelişkili ifadeleri üzerine kamyonetin şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal parçayla kapatıldığı tespit edildi. Metal parçalar sökülerek yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa kısmında, taban sacı kaldırıldığında gizlenmiş 149 parça halinde, toplam 120 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve E.B., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Narkotik Suçlar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 120 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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