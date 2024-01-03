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Amasya'da 120 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Amasya'da 120 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi

Amasya'da kent merkezi girişinde yapılan uygulama noktasında bir kamyonette yapılan aramada 120 kilogram esrar ele geçirildi. Muhammed Ç. ve Ersin B. isimli şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya\'da 120 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi
03.01.2024 - 11:29,
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Amasya'da, bulundukları araçta 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonette yapılan aramada 120 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan Muhammed Ç. (25) ve Ersin B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'da dün, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyonete orijinalinde olmayan bir parçanın eklendiğini fark eden ekipler, araçta yaptıkları detaylı aramada kasasına monte edilmiş metal şerit parçanın içine 120 kilogram esrar gizlendiğini belirlemiş, araçta bulunan Muhammed Ç. ve Ersin B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Amasya, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 120 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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