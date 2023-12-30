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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nden 14 bin 840 öğrenciye trafik eğitimi - Son Dakika
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nden 14 bin 840 öğrenciye trafik eğitimi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 14 bin 840 öğrenciye trafik bilgisi aktarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki trafik parkurunda il, ilçe ve köylerden dahil olmak üzere 14 bin 840 öğrenciye ve bin 160 öğretmene uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ayrıca, okul servis şoförleri, ticari araç sürücüleri, motokuryeler, huzurevi sakinleri, toplu taşıma araç sürücüleri başta olmak üzere toplam 672 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimleri verildi. Eğitimlerin 2024 yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü\'nden 14 bin 840 öğrenciye trafik eğitimi
30.12.2023 - 12:33,
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 14 bin 840 öğrenciye trafik bilgisi aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki trafik parkurunda il, ilçe ve köylerden dahil olmak üzere 14 bin 840 öğrenciye ve bin 160 öğretmene uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yanı sıra okul servis şoförleri, ticari araç sürücüleri, motokuryeler, huzurevi sakinleri, toplu taşıma araç sürücüleri başta olmak üzere toplam 672 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimleri verdi.

Eğitimlerin 2024 yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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