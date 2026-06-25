Amasya'da 162 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Amasya'da 162 Polis Adayı Mezun Oldu

Amasya\'da 162 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 16:03
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Amasya'da POMEM'den mezun olan 162 polis adayı için tören düzenlendi. Vali başarılı görevler diledi.

Amasya'da, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 162 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Merzifon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye verildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının çağın gerektirdiği son teknoloji yerli, milli ekipman ve teçhizatla donatılmış, asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar geniş yelpazede suçluya karşı kararlı ve dirayetli, mağdura karşı şefkatli ve merhametli şekilde özveriyle görev yaptığını söyledi.

Mezun polislere görevlerinde başarı dileyen Bakan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarınızla omuz omuza vererek bayrak, silah ve kutsal değerlerimiz üzerine ettiğiniz yeminin şerefini, izzetini, haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreğinizde en güzel şekilde taşıyacaksınız. Kıymetli ailelerimiz, bugünden itibaren evlatlarınıza milletimizin can ve mal güvenliği emanet edilmiştir. Bu onurlu teşkilatın mensubu olmayı seçen çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Kıymetli polis kardeşlerim, aziz vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımızın gölgesinde yapacağınız görevlerin hayırlı, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum."

Merzifon POMEM Müdürü Erol Demir ise 10 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 162 meslektaşını polis teşkilatına kazandırmanın gururunu yaşadıklarına işaret etti.

Polisin devletin sokaktaki yüzü, vatandaşın ise ilk çaresi olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Görev yaparken rehberiniz daima hukuk ve vicdan olsun. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken nezaketi elden bırakmayın ancak suçun ve suçlunun karşısında da asla eğilmeyin. Unutmayın ki adaletle atılmayan her adım, toplumun vicdanında derin yaralar açar. Sizin en büyük gücünüz silahınız değil halkın size duyduğu güvendir. Görevinizde aklınızı ve hakkınızı hiç kimseye emanet etmeyin. Aziz milletimize hizmet edin. Giydiğiniz üniformayla devletimizi temsil ettiğinizi unutmayın."

Konuşmaların ardından yemin eden ve kep atan 162 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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