Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya\'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, Fikri B. idaresindeki bir panelvan ile Mert M'nin kullandığı bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevde M. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

02.05.2024 15:11
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Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Fikri B. idaresindeki 05 AAB 141 plakalı panelvan, İstasyon Caddesi'nde, Mert M'nin kullandığı 05 BG 603 plakalı otomobille çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle panelvan, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Mert M'nin kullandığı otomobildeki Sevde M. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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