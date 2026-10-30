Amasya\'da 594 öğretmene trafik güvenliği eğitimi 17 günde tamamlandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 594 öğretmene trafik güvenliği bilgilendirme eğitimleri verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan planlama çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda il merkezi ve ilçelerde görev yapan öğretmenlere yönelik "Trafik Güvenliği" bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Toplamda 17 gün süren ve tamamlanan eğitimlerle 594 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi.