Amasya'da 600 Hafız İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da 600 Hafız İftarda Buluştu

Amasya\'da 600 Hafız İftarda Buluştu
26.02.2026 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evrensel Hafızlar Derneği'nin iftarında Amasya'da 600 hafız bir araya gelerek mutluluğu paylaştı.

Amasya'da Evrensel Hafızlar Derneğinin verdiği iftarda 600 hafız bir araya geldi.

Amasya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında ve üniversitede eğitim gören 600 hafız bir düğün salonunda düzenlenen programda iftar yaptı.

Evrensel Hafızlar Derneği Genel Başkanı Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle 600'e yakın hafız evladımızla burada buluştuğumuz için çok mutluyuz. Rabbim bu güzel gençlerimizin güzelliğini daim eylesin inşallah. Biz de Evrensel Hafızlar Derneği olarak şehzadeler şehri Amasya'mızda hafız kardeşlerimizin sayılarının artması, onların mutlu olması, huzurlu olması, onların ülkemizin geleceği için güzel işler yapması noktasında yeteneklerini geliştirme ve güzel bir insan olmaları noktasında elimizden geldiği kadar onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bu akşamki buluşmamızda da coşkumuzu, mutluluğumuzu onlarla paylaşmış olacağız." dedi.

Hafız Neva Buse Esin (10), "Burada 600 kişi hafız olarak iftar yapıyoruz. Çok mutluyuz, hepinizin ramazanını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Hafız Yiğit Eren Ateş (16) ise "Büyükağa Kur'an kursunda Amasya'da hafızlık yapıyorum. Şu an ramazan ayındayız. Ramazan ayı gerçekten mübarek bir ay. Neden mübarek? Çünkü ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir ay olduğu için. Şu an Türkiye'de gerçekten büyük bir hafız kitlesi var. Ben kendi adıma ülkemle gurur duyuyorum. Hafız kardeşlerime de buradan başarılar diliyorum." diye konuştu.

İftar programına Amasya Valisi Önder Bakan, RTÜK üyesi Hasan Davulcu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Amasya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 600 Hafız İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Tedesco’dan bol sürprizli 11
Tedesco'dan bol sürprizli 11
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 22:41:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Amasya'da 600 Hafız İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.