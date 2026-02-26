Amasya\'da 600 Hafız İftarda Buluştu

Amasya'da Evrensel Hafızlar Derneğinin verdiği iftarda 600 hafız bir araya geldi.

Amasya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında ve üniversitede eğitim gören 600 hafız bir düğün salonunda düzenlenen programda iftar yaptı.

Evrensel Hafızlar Derneği Genel Başkanı Ali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle 600'e yakın hafız evladımızla burada buluştuğumuz için çok mutluyuz. Rabbim bu güzel gençlerimizin güzelliğini daim eylesin inşallah. Biz de Evrensel Hafızlar Derneği olarak şehzadeler şehri Amasya'mızda hafız kardeşlerimizin sayılarının artması, onların mutlu olması, huzurlu olması, onların ülkemizin geleceği için güzel işler yapması noktasında yeteneklerini geliştirme ve güzel bir insan olmaları noktasında elimizden geldiği kadar onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bu akşamki buluşmamızda da coşkumuzu, mutluluğumuzu onlarla paylaşmış olacağız." dedi.

Hafız Neva Buse Esin (10), "Burada 600 kişi hafız olarak iftar yapıyoruz. Çok mutluyuz, hepinizin ramazanını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Hafız Yiğit Eren Ateş (16) ise "Büyükağa Kur'an kursunda Amasya'da hafızlık yapıyorum. Şu an ramazan ayındayız. Ramazan ayı gerçekten mübarek bir ay. Neden mübarek? Çünkü ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir ay olduğu için. Şu an Türkiye'de gerçekten büyük bir hafız kitlesi var. Ben kendi adıma ülkemle gurur duyuyorum. Hafız kardeşlerime de buradan başarılar diliyorum." diye konuştu.

İftar programına Amasya Valisi Önder Bakan, RTÜK üyesi Hasan Davulcu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.