Amasya\'da 8 Kedi Ölü Bulundu

AMASYA'da yabancı uyruklu A.A., evinde beslediği 8 kedisinin öldüğünü öne sürerek polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Şeyhcui Mahallesi Hayret Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A., evinde beslediği 8 kedisini ölü bulduğunu ileri sürdü. Kedileri gömdüğünü belirten A.A., daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. A.A., "Spor salonundan eve geldim. Kedileri beslemek için odanın kapısını açtım. 8 kedimi yerde ölü buldum. Daha sonra kedileri gömdüm ve durumu polise bildirdim" dedi. Şikayet sonrası olay ile ilgili inceleme başlatıldı.