Amasya\'da Aşure İkramı

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Muharrem Ayı dolayısıyla, Amasya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure günü dolayısıyla cuma namazı sonrası Sultan II. Bayezid Cami bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara, Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri tarafından aşure ikram edildi.

Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada Muharrem Ayı'nın öneminden bahsetti.

Vali Bakan, şöyle konuştu:

"Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz marifetiyle Cuma günü, mübarek Cuma namazından sonra vatandaşlarımızla birlikte aşure dağıtımında bir araya geldik.Dünyada yaşanan tüm zulümlerin, akan kanın ve gözyaşının son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu kültürü yaşatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."