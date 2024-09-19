Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Yarışı Düzenlendi

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet yarışında bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Amasya Belediyesi, 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Ataşehir gezi yolunda düzenlenen bisiklet yarışı ile bisiklet tutkunları bir araya geldi.

CHP Kadın Kolları üyeleri, bisikletlerinin ön kısmına katledilen Narin ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sıla Bebek'in resimlerini asarak, etkinlikte yer aldı. Programa Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, CHP Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Torun, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bodur ve Bekdemir İşbilir, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Sevindi, şunları söyledi:

"Amasya'yı daha yeşil, güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz"

"Tema kapsamında, insanların, ulaşım araçlarının ve çeşitli aktivitelerin kendilerine ait güvenli ve rahat alanlara sahip olmasını hedefleyen etkinliklerle daha fazla sosyal eşitlik, yol güvenliği, daha az gürültü ve hava kirliliği sağlanarak kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası, kamusal alanların nasıl paylaşılacağına dair kararların vatandaş katılımıyla alınması ve özellikle yayalar ile bisikletlilerin güvenli bir şekilde hareket edebilmesini teşvik ediyor. Bu çerçevede, Ataşehir Bisiklet Yolu'nda düzenlenen bisiklet yarışı ve DJ Bayram Bodur'un canlı performansı, şehrin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunlarını ve müzikseverleri bir araya getirdi. Her yaştan katılımcının heyecanla pedal çevirdiği yarış, DJ Bayram Bodur'un enerjik müziğiyle birleşerek eşsiz bir atmosfer yarattı. Hem yarışanlar hem de izleyiciler, yarış boyunca ritimlere kapılarak hareketin ve müziğin tadını doyasıya çıkardı. Etkinlik, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yönelik önemli bir adım oldu. Yarış sırasında sergilenen canlı DJ performansı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nı coşkulu bir şekilde kutlamamıza olanak sağladı. Amasya Belediyesi olarak, bu özel etkinliğe katılım gösteren tüm halkımıza teşekkür eder, Amasya'yı daha yeşil, güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."