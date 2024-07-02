Amasya'da bağda ölü bulunan kişinin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek - Son Dakika
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Amasya'da bağda ölü bulunan kişinin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Amasya\'da bağda ölü bulunan kişinin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

Amasya'da Alpaslan Caddesi'ndeki bir bağda hareketsiz yatan Veysel Yıldız'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Yıldız'ın vücudunda herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadı. Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

02.07.2024 16:57
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AMASYA'da Alpaslan Caddesi'ndeki bağda ölü bulunan Veysel Yıldız'ın (59), ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Merkeze bağlı Alpaslan Caddesi'nde bulunan bağda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, adının Veysel Yıldız olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Vücudunda herhangi bir kesik ve darp izine rastlanılmadı. Yıldız'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da bağda ölü bulunan kişinin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek - Son Dakika

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