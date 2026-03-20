Amasya'da Bayram Trafiğine Kısıtlama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Bayram Trafiğine Kısıtlama

20.03.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik, Ramazan Bayramı dönüşünde Merzifon'dan İstanbul'a bazı araçların seyirine kısıtlama getirdi.

Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı tatil dönüşü trafiğini azaltmak amacıyla Merzifon'dan İstanbul yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilave trafik tedbirleri alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-100 kara yolunda Merzifon ilçesinden İstanbul istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve sürekli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünleri gibi aciliyeti olan yükler, mümkün olduğunca alternatif güzergahlar kullanılmak kaydıyla istisnai olarak yoluna devam edecektir. Sürücülerimizin alınan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyetle davranmasını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:14:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.