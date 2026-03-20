Amasya'da Bayram Trafiğine Kısıtlama

Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı tatil dönüşü trafiğini azaltmak amacıyla Merzifon'dan İstanbul yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilave trafik tedbirleri alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-100 kara yolunda Merzifon ilçesinden İstanbul istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve sürekli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünleri gibi aciliyeti olan yükler, mümkün olduğunca alternatif güzergahlar kullanılmak kaydıyla istisnai olarak yoluna devam edecektir. Sürücülerimizin alınan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyetle davranmasını önemle rica ediyoruz."