Amasya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Amasya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Amasya'da Ellibeşevler Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi henüz tam olarak belirlenemese de elektrik panosundan kaynaklandığı şüpheleniliyor. Yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.06.2024 20:15
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Amasya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ellibeşevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, durumu itfaiyeye bildirdi.

Amasya Belediyesi, çevre ilçeler ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangında, içeride mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, gazetecilere, yangının çıkış sebebinin tam belli olmadığını ancak elektrik panosundan kaynaklandığından şüphelenildiğini söyledi.

Tek tesellilerinin yangında can kaybı bulunmaması olduğunu belirten Sevindi, "Yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor, içeride plastik malzemeler olduğu için soğutma çalışması biraz uzun sürecek" dedi.

Kaynak: AA

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