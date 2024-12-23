Amasya'da Dilenci Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Dilenci Operasyonu

Amasya\'da Dilenci Operasyonu

Amasya'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

23.12.2024 16:16
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Amasya Belediyesi zabıta ekiplerinin son 1 ayda düzenlendiği operasyonlarda yakalanan 20 dilenci, yapılan işlemler sonrası il dışına gönderildi.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla, Hacılar Meydanı ve Akbilek Mahallesi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 20 kişi yakalanarak, yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmeyelim. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin zabıta müdürlüğümüze bildirilmesini önemle rica ediyorum. Halkımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğimizi buradan söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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