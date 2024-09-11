Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, düğünlerde silahla havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri son zamanlarda düğünlerde rastgele havaya ateş açılma olayının artması nedeniyle kent genelinde çalışma başlattı.
Tespit edilen şüphelilerin ikametgahlarına düzenlenen operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alıntı, 9 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Düğünlerde Silah Ateşi: 10 Gözaltı - Son Dakika
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