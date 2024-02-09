Amasya'da düzensiz göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da düzensiz göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı

Amasya\'da düzensiz göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı

Amasya'da, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin çöp taşıyan tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kullandığı tırda düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesinde 7 Şubat'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalanmış, tır sürücüsü F.A. gözaltına alınmıştı.

09.02.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin çöp taşıyan tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kullandığı tırda düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesinde 7 Şubat'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalanmış, tır sürücüsü F.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Amasya, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da düzensiz göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da düzensiz göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement