Amasya\'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, elektrik direğine çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Baraklı köyünden yolcu almaya giden Hüseyin E. yönetimindeki 05 M 0104 plakalı boş yolcu minibüsü, Yeni Mahalle mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince, Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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