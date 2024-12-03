Amasya'da Engelli Çocuklar Spor Şenliği

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Amasya'da engelli çocuklar için "Özel Çocuklar Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, engelli çocuklar, futbol, dart, floor curling, masa tenisi, tenis, kriket, basketbol gibi farklı spor branşlarında müsabakalara katıldı.

Organizasyon yetkililerinden beden eğitimi öğretmeni Gökhan Kaya, gazetecilere, engelli bireylerin bir spor branşıyla uğraşmalarının önemli olduğunu söyledi.

Kaya, "Birçok spor branşının tanıtımını yaparak kardeşlerimizi spora alıştırmaya çalıştık. Burada amacımız, çocuklarımızla beraber oyunlar oynamak, şenlik yapmak, onlarla beraber burada eğlenmek, bunu amaçlıyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Şenliğe katılan çocuklardan Erdem Kaba ise sporla ilgilenebilmeleri açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.