Amasya'da kamu personeline etik semineri düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da kamu personeline etik semineri düzenlendi

Amasya\'da kamu personeline etik semineri düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kamu personeline yönelik 'Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması' semineri düzenlendi. Seminerde, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik ilkelere uygun davranışların gerekliliği ve önemi üzerine sunum yapıldı. Seminere, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

31.05.2024 11:44
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamu personeline yönelik, "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Kef tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik ilkelere uygun davranışların gerekliliği ve önemine ilişkin sunum yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, gerek kamu idaresinde gerekse toplumda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlediklerini söyledi.

Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde etik ilkelerine uygun davranış sergilenmesinin önemine dikkati çeken Güldoğan, kamu yönetimi etiğinin temel unsurlarının adalet, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük, iş ve işlemlerde tutarlılık gibi ahlaki değerler ve ilkeler bütününden oluştuğunu anlattı.

Seminere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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