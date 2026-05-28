Amasya'da Feci Kaza: Dede ve Torun Hayatını Kaybetti

28.05.2026 20:00
Amasya'daki trafik kazasında 76 yaşındaki Salih Çoban ve torunu 17 yaşındaki Damla Çoban hayatını kaybetti.

AMASYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Çoban (76) ile torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya'nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Salih Çoban, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Amasya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
