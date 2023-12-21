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Amasya'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da firari hükümlüler yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İ.D. uyuşturucu ticareti suçundan 22 yıl 6 ay, O.S. ise evcil hayvanı öldürme suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükümlüler adliyeye sevk edildi.

Amasya\'da firari hükümlüler yakalandı
21.12.2023 - 15:07,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde haklarında 22 yıl 6 ay ile 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (20) Merzifon'da yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.S'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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