Amasya\'da Gastronomi Festivali

Antalyalı şefler, Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde bölgenin yerel ürünleriyle yeni nesil lezzetler sundu.

Merzifon Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, Antalyalı şef Halil Gökmenoğlu ve beraberindeki 20 şef, "Merzifon Yeni Nesil Yemekler" sunumunda ziyaretçilerle bir araya geldi.

Şefler, Merzifon taze fasulye parfesi, pancar tatlısı, lahana elmalı kek, haşhaş tatlısı ve vişneli bakla fava gibi hazırladıkları lezzetleri katılımcılara sundu.

Gökmenoğlu, yerel ürünlerle yeni nesil yemeklerin ortaya çıkarılması ve geleneksel yemekleri güncellenmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye'nin her köşesinin barındırdığı tarihi köken ve birikimi yeni nesle aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.