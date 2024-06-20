Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik Şöleni düzenlendi.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Millet Bahçesi konser alanında düzenlenen etkinlikte dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, yaptığı konuşmada, iki bayramı bir arada kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hep birlikte umudu, sevgiyi, aşkı, inancı ve bütün güzellikleri birlikte yaşadıklarını belirten Özdemir, " Suriye'ye, Filistin'e, Orta Doğu'ya bakıyorum ve ülkemin ne kadar güzel olduğunu, demokrasiye ve Cumhuriyete nasıl sahip çıktığını ve önemsediğini görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ateşini yaktığı Amasya'da 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek Türk milletine ne kadar güvendiğini göstermiştir. Atatürk'ün ne kadar önemli kurucu lider olduğunu anlıyor ve Allah'a şükrediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Heisenband Grubu ve Seren Uzun konseri ile sona eren programa Belediye Başkanı Ömer Özalp ile vatandaşlar katıldı.

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